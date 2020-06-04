噶瑪蘭族復名18年 宜蘭至今竟無人成功取回原民身分
在蘭陽平原生活超過1000年的噶瑪蘭族，18年前成功復名。但諷刺的是，18年來，宜蘭沒有一個人取得噶瑪蘭族身分。原因是1959年政府要求原住民依居住地，登記為「山地山胞」或「平地山胞」，但當時他們不是不知道就是放棄，如今要重新取得原住民身分困難重重。
諷刺！枝葉回來找根 根卻不被承認
原住民語言認證初級噶瑪蘭族語去年榜首潘玉峰，雖沒有噶瑪蘭族身分，但他自學母語、學習用香蕉樹纖維抽成絲織布，還復辦消失近百年的海祭、豐年祭，就是要要證明宜蘭噶瑪蘭族從未消失過。潘玉峰感嘆，「枝葉回來找根，想成為噶瑪蘭人，這個根卻不被承認，很諷刺！」
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