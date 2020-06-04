噶瑪蘭族復名18年 宜蘭至今竟無人成功取回原民身分

新北板橋殯儀館附近的公園及馬路上，被民眾發現有鴨子、雞在走，當地里長透露，上任後先後抓了4隻鴨、1隻雞，未料里內相繼發生憾事，自己身體也不好；後來才知道，這是俗稱的帶路鴨、開光雞，沒想到為里民服務卻弄到煞氣上身。 據民俗專家指出，依民間習俗，一年內若家裡不幸有2人相繼過世，要在喪禮中做「祭三喪」儀式，也有稱作「祭草人」或「祭空棺」，盼不讓家族內再發生不幸的事，其中可能使用活雞進行草人開光，白鴨則用於壓制煞氣。

2020-06-04 00:52