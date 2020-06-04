身障兒驕傲加入口罩國家隊 庇護工場：疫情後盼還記得我們

在雲林鄉村生產口罩的和拓環保科技公司三年前為了6名身障大孩子，附設庇護工場生產口罩，三年來原本默默無聞，訂單也少得可憐，庇護工場年年慘賠，今年因新冠肺炎疫情一夕暴紅。六月口罩買賣解禁後，庇護工場外大排長龍，對照之前的門可羅雀，業務經理程博彥說，「希望疫情過後大家還能記得我們」。

六月口罩買賣解禁，剛退出口罩國家隊的和拓庇護工場一刻不得閒，技術人員忙著升級、調校機台，準備提高口罩產量。6名身障員工仔細檢查每一片口罩，只要與規格稍有差錯，立刻淘汰；工場外，儘管距離口罩開賣時間仍有大半天，早有消費者忍著烈日排隊。