【通姦除罪5】富婆抓姦失敗 徵信社豬隊友一句話150萬飛了

聯合報 / 記者何祥裕
徵信業未必因為通姦除罪沒落。圖／聯合報系資料照片
徵信業未必因為通姦除罪沒落。圖／聯合報系資料照片

日前大法官釋憲通姦除罪化，震撼台灣社會，有人說，從此小三、小王可以用力「通起來」，然後徵信業者會哭倒在廁所裡…錯了！刑事不罰，民事還是得賠錢，所以徵信業沒落只是假議題，不過徵信社從業人員可都身經百戰、精明能幹，慌張地上門求助，小心「抓姦不著蝕把米」，新莊楊姓富婆找徵信社抓姦丈夫看似成功，一時高興要加發150萬元工作獎金，卻差點連房子都賠掉。

2019年7月，楊姓富婆懷疑丈夫與尤姓小三有染，於是找上一家徵信社，花了32萬元委託抓姦，徵信社人員沒日沒夜跟了兩個多月，終於鎖定楊夫正在尤女的新北市新莊區住處，趕緊通知富婆前往抓姦，富婆趕到現場後，徵信社突然開口要150萬的工作獎金，否則無法確保抓姦成功。

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通姦除罪化 通姦罪

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