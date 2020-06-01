大逆轉！區間測速解封 地方依SOP可恢復執法

聯合報 / 記者吳淑君
區間測速之亂上演一個月，交通部道安會訂出執法系統SOP，地方政府依此規範確認即可恢復執法。圖／聯合報系資料照片
區間測速之亂上演一個月，交通部道安會訂出執法系統SOP，地方政府依此規範確認即可恢復執法。圖／聯合報系資料照片

台61線西濱快速道路彰化段區間測速日前出包，3000多張罰單全數撤銷，車友罵翻，新北市之外的8個縣市宣布停用區間測速。上演一個月的區間測速之亂，在新北市長侯友宜回應要繼續使用後，情勢出現大逆轉，交通部道安會拍板彰化段出包是單一事件，訂出執法系統SOP，地方政府依此規範確認即可恢復執法，但爭議是否就能畫下句點，還有待觀察。

最大爭議點：設備沒經過國家檢驗 

針對車友批評最力的區間測速設備沒經過國家檢驗應停用，交通部道安會報執行秘書謝銘鴻說，將區間測速納為法定度量衡器是全球首例，要花一年來開發檢測系統，這段期間不能有執法空窗期，人命無價，且系統正確無誤，還是能持續執法。但立委則批評，拿一個沒有法律依據的區間測速處罰人民，根本就是侵害人民權益、應馬上停止。

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