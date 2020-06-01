大逆轉！區間測速解封 地方依SOP可恢復執法

你知道孩子正在抽電子煙嗎？高職二年級的阿宏（化名）一時好奇，在網路買拋棄式水果口味的電子煙棒，吸起來甜甜涼涼的，他放在書包裡偶爾吸一下，感覺就像吃口香糖一樣。有天午休後，阿傑趁同學去上戶外課，在教室裡隨手拿出來吸一兩口，正好被經過的教官撞見，學校記他小過處分，他大喊不公：「電子煙不是菸啊，為何罰我？」

2020-05-31 14:01