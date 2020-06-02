搶救「星星故鄉」 雲林莿桐用一顆150元的楊桃震撼市場

聯合報 / 記者陳雅玲
雲林縣莿桐鄉楊桃農張文質（左）投入所有心力栽種楊桃，因為體力不堪負荷，近年逐漸砍掉果樹，莿桐鄉農會張鈺萱（右）得知，衝到他家救下最後一批果樹。 記者陳雅玲／攝影
雲林縣莿桐鄉楊桃農張文質（左）投入所有心力栽種楊桃，因為體力不堪負荷，近年逐漸砍掉果樹，莿桐鄉農會張鈺萱（右）得知，衝到他家救下最後一批果樹。 記者陳雅玲／攝影

楊桃橫切就像閃亮的星星，雲林縣莿桐鄉素有「星星的故鄉」之稱，曾連續數年囊括全台楊桃評鑑前三名，栽種面積逾一百公頃鎮。但40年後盛況不再，楊桃樹一棵棵消失，直到今年三月初，單顆身價150元的楊桃在連鎖超商上架獨賣，進軍水果精品市場，讓莿桐鄉的搶救楊桃大作戰有了一線生機。

精品楊桃在全家超商開賣隔天，張文質和妻子在果園忙著採收，約150公分高的楊桃棚讓人不得不彎腰，支援採收的莿桐鄉農會總幹事張鈺萱與同仁不過才半小時，就豎旗投降，張文質夫妻兩人整個早上就這樣彎著腰，小心翼翼採收每顆成熟的果子，直到近午才休息。

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