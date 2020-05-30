乩童一句「基隆有人找你」 讓當了13年無名屍的父親回家
「請問你是○○○的家屬嗎？他可能葬在基隆無主墓區內，要不要來認一下？」有「尋親達人警察」美譽的基隆市警一分局三組組長許耀彬，今年初撥電話到新竹戴姓男子住處，想讓躺在基隆無主公墓內13年、編號A062的男子回家，不料卻被當成詐騙集團，對方還說「不要再騙了，不然要報警。」
許耀斌不死心，多次撥打電話卻遲遲等不到對方，正準備放棄時，對方卻突然來電要認屍。許好奇「先冷後熱」是怎麼回事？對方不好意思答稱，最近運途不順到廟裡燒香拜拜，乩童對他說「基隆不是有人找你？你怎麼沒有理他？」他才到基隆來驗DNA，想不到竟能迎回爸爸的屍體。
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