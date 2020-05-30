乩童一句「基隆有人找你」 讓當了13年無名屍的父親回家

聯合報 / 記者游明煌
13年前野柳無名男屍編號A062案，許耀彬幫忙找到回家路，死者兒子等家屬，到基隆的無主墓碑前祭拜。記者游明煌／翻攝
13年前野柳無名男屍編號A062案，許耀彬幫忙找到回家路，死者兒子等家屬，到基隆的無主墓碑前祭拜。記者游明煌／翻攝

「請問你是○○○的家屬嗎？他可能葬在基隆無主墓區內，要不要來認一下？」有「尋親達人警察」美譽的基隆市警一分局三組組長許耀彬，今年初撥電話到新竹戴姓男子住處，想讓躺在基隆無主公墓內13年、編號A062的男子回家，不料卻被當成詐騙集團，對方還說「不要再騙了，不然要報警。」

許耀斌不死心，多次撥打電話卻遲遲等不到對方，正準備放棄時，對方卻突然來電要認屍。許好奇「先冷後熱」是怎麼回事？對方不好意思答稱，最近運途不順到廟裡燒香拜拜，乩童對他說「基隆不是有人找你？你怎麼沒有理他？」他才到基隆來驗DNA，想不到竟能迎回爸爸的屍體。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

失蹤 基隆 警察

相關新聞

乩童一句「基隆有人找你」 讓當了13年無名屍的父親回家

「請問你是○○○的家屬嗎？他可能葬在基隆無主墓區內，要不要來認一下？」有「尋親達人警察」美譽的基隆市警一分局三組組長許耀彬，今年初撥電話到新竹戴姓男子住處，想讓躺在基隆無主公墓內13年、編號A062的男子回家，不料卻被當成詐騙集團，對方還說「不要再騙了，不然要報警。」

指尖上的生鮮交響樂 凌晨漁市拍賣秀…就快絕跡

他們的職業都是比手畫腳，但一個或許你這輩子都沒看過，一個可能天天在路上都會遇到，拍賣官行雲流水的手勢暗號稍縱即逝，一失誤，就得跟新鮮魚貨說掰掰；交通警察指揮手勢不斷重複再重複，你沒看清楚，一樣也得跟錢說掰掰，帶您一探兩種比手畫腳職業的奧祕。

【中海艦之死4】韓國瑜救援失敗？拆不拆仍未定！就怕成錢坑

國防部海軍司令部今年5月8日公告曾在823砲戰立下戰功的「中海艦」（LST-201）及3號塢等2項廢船殼以廢鐵標售，並在同年5月14日以1400萬元底價決標。沒想到中海艦步往拆解命運末途，軍事迷疾呼搶救，高雄市長韓國瑜5月29日在文資委員會勘前，一大早貼文表達挽留心意，沒想到高雄市歷史博物館下午安排中央文資委員會勘，又爆發法條疑義，全案暫緩審議，中海艦命運未卜。

【同婚求子3】她懷配偶卵產子 法律前卻是女兒最熟悉陌生人

同婚合法滿周年，社會似乎仍視同志伴侶人工受孕、共同撫育子女為禁忌，其實同婚親子像條伏流，平時深潛地下，如今已逐漸湧出地面，群眾看不見，但已逐漸普遍。

【再見敦南1】誠品文化啟發蔦屋 陳芳明：看見書與作者的尊嚴

1989年，誠品敦南店開幕，開啟書店新風貌；今年5月31日，敦南店將結束31年風華。文化人士、資深誠品人表示，敦南店樹立的優雅美感、複合功能、選書專業、可優遊的公共空間、24小時營業等五大特色，都創下當年台灣第一，完全打中台灣新中產階級與文青的心，甚至超乎台灣當時期待，才能成為傳奇。

搶救湯德章故居功臣 台南莉莉水果店因一件旗袍覺醒

民間近日發起搶救228台南烈士湯德章故居集資計畫，發起者赫然包括台南著名冰果店「莉莉水果店」老闆成立的莉莉水果文化館。原來，這家在地人和觀光客都愛、職棒傳奇王建民回家鄉必吃的73年老店老闆李文雄，正是從塵封歷史找出湯德章故居的功臣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。