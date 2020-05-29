【中海艦之死4】韓國瑜救援失敗？拆不拆仍未定！就怕成錢坑
國防部海軍司令部今年5月8日公告曾在823砲戰立下戰功的「中海艦」（LST-201）及3號塢等2項廢船殼以廢鐵標售，並在同年5月14日以1400萬元底價決標。沒想到中海艦步往拆解命運末途，軍事迷疾呼搶救，高雄市長韓國瑜5月29日在文資委員會勘前，一大早貼文表達挽留心意，沒想到高雄市歷史博物館下午安排中央文資委員會勘，又爆發法條疑義，全案暫緩審議，中海艦命運未卜。
中海艦最終命運 端看中央抉擇
中海艦遭國防部標售訊息披露後，有單位提報古物審議。高雄市文化局所轄歷史博物館為此安排29日下午由文資專家前往軍艦停靠的旗津海軍營區會勘，決定列冊與否，如果確定列冊，會依程序再提古物大會審議。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言