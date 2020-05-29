【中海艦之死4】韓國瑜救援失敗？拆不拆仍未定！就怕成錢坑

聯合報 / 記者王昭月徐如宜鄭惠仁蔡晉宇
中海艦是許多海軍退伍軍人懷念的功勳艦。圖／聯合報系資料照片
中海艦是許多海軍退伍軍人懷念的功勳艦。圖／聯合報系資料照片

國防部海軍司令部今年5月8日公告曾在823砲戰立下戰功的「中海艦」（LST-201）及3號塢等2項廢船殼以廢鐵標售，並在同年5月14日以1400萬元底價決標。沒想到中海艦步往拆解命運末途，軍事迷疾呼搶救，高雄市長韓國瑜5月29日在文資委員會勘前，一大早貼文表達挽留心意，沒想到高雄市歷史博物館下午安排中央文資委員會勘，又爆發法條疑義，全案暫緩審議，中海艦命運未卜。

中海艦最終命運 端看中央抉擇

中海艦遭國防部標售訊息披露後，有單位提報古物審議。高雄市文化局所轄歷史博物館為此安排29日下午由文資專家前往軍艦停靠的旗津海軍營區會勘，決定列冊與否，如果確定列冊，會依程序再提古物大會審議。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

韓國瑜 軍艦 博物館 海軍 文資法

相關新聞

搶救湯德章故居功臣 台南莉莉水果店因一件旗袍覺醒

民間近日發起搶救228台南烈士湯德章故居集資計畫，發起者赫然包括台南著名冰果店「莉莉水果店」老闆成立的莉莉水果文化館。原來，這家在地人和觀光客都愛、職棒傳奇王建民回家鄉必吃的73年老店老闆李文雄，正是從塵封歷史找出湯德章故居的功臣。

【再見敦南1】誠品文化啟發蔦屋 陳芳明：看見書與作者的尊嚴

1989年，誠品敦南店開幕，開啟書店新風貌；今年5月31日，敦南店將結束31年風華。文化人士、資深誠品人表示，敦南店樹立的優雅美感、複合功能、選書專業、可優遊的公共空間、24小時營業等五大特色，都創下當年台灣第一，完全打中台灣新中產階級與文青的心，甚至超乎台灣當時期待，才能成為傳奇。

【同婚求子3】她懷配偶卵產子 法律前卻是女兒最熟悉陌生人

同婚合法滿周年，社會似乎仍視同志伴侶人工受孕、共同撫育子女為禁忌，其實同婚親子像條伏流，平時深潛地下，如今已逐漸湧出地面，群眾看不見，但已逐漸普遍。

【中海艦之死4】韓國瑜救援失敗？拆不拆仍未定！就怕成錢坑

國防部海軍司令部今年5月8日公告曾在823砲戰立下戰功的「中海艦」（LST-201）及3號塢等2項廢船殼以廢鐵標售，並在同年5月14日以1400萬元底價決標。沒想到中海艦步往拆解命運末途，軍事迷疾呼搶救，高雄市長韓國瑜5月29日在文資委員會勘前，一大早貼文表達挽留心意，沒想到高雄市歷史博物館下午安排中央文資委員會勘，又爆發法條疑義，全案暫緩審議，中海艦命運未卜。

防疫為由授權蒐個資 你以為只是嗶一下？

新冠肺炎防疫和解封，「實名制」成解方之一，卻引發政府以防疫之名，對民眾個資過度蒐集的疑慮。法界人士指出，在防疫條例和個資法擴大解讀下，雖尚無訴訟案例，在疫情期間 ，民眾想主張自己個資權利較不易，不過，近來駭客事件頻傳，連總統府也遭駭，若個資遭超蒐，政府又無法保證個資安全，難保防疫期間蒐集的個資不會成為目標。

【網路霸凌2】別讓木村花悲劇重演 歐陽靖霸凌八問助挺過痛苦

網路霸凌頻傳，陸續有人甚至因此輕生；也曾遭網路霸凌的藝人歐陽靖，在臉書分享過來人自救之道，有數萬人按讚。學者則指出，除了個人對抗，也應修補目前不足的法令，特別是後果最嚴重的性影像散播。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。