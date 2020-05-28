那些年的大學校歌－台大地下望春風、清大情歌三部曲

聯合報 / 記者馮靖惠
台大校史館翻拍自台大67學年度畢業紀念冊的照片，女學生坐在男13舍前的石凳上，與「望春風」的無厘頭連結。圖／台大校史館提供
台大校史館翻拍自台大67學年度畢業紀念冊的照片，女學生坐在男13舍前的石凳上，與「望春風」的無厘頭連結。圖／台大校史館提供

台灣師範大學校歌因歌詞中有「重歸祖國」曾遭抗議，近日啟動重編校歌歌詞，學校行政會議昨天達成「曲調不變，但新舊歌詞並存」共識。很多人或許不知，台灣大學在民國41年至民國57年，有長達16年沒有校歌，傳說當時「望春風」成為台大地下校歌；清華大學則有「清華情歌三部曲」，是該校電機系校友羅亦耀所作，有「民間版校歌」之稱。

政大、成大校歌 都曾修改過歌詞

政治大學校歌過去也曾被認為有黨國思想，經校務會議決議，在保留原校歌情況下另增修改版並行。成功大學也曾在96年修改過校歌歌詞，讓校歌更符合時代變化，與更貼近校訓精神，也是採原版、修訂版並陳。

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