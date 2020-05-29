搶救湯德章故居功臣 台南莉莉水果店因一件旗袍覺醒

民間近日發起搶救228台南烈士湯德章故居集資計畫，發起者赫然包括台南著名冰果店「莉莉水果店」老闆成立的莉莉水果文化館。原來，這家在地人和觀光客都愛、職棒傳奇王建民回家鄉必吃的73年老店老闆李文雄，正是從塵封歷史找出湯德章故居的功臣。

近80年老冰店 因一件旗袍改頭換面

莉莉水果店成立於1947年，水果、果汁、冰品長年熱賣，幾乎是台南冰店代表，不少人提到台南就想到莉莉。李文雄延續水果承銷商父親專長，原在批發市場拍賣水果，1991年因負責店面的哥哥中風，回家代理店面，本來只是做買賣，沒想到延伸出文史專業。