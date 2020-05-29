搶救湯德章故居功臣 台南莉莉水果店因一件旗袍覺醒

聯合報 / 記者何定照
台南知名的「莉莉水果店」老闆李文雄（右），和228受難者湯德章後人湯聰模合影。圖／李文雄提供
台南知名的「莉莉水果店」老闆李文雄（右），和228受難者湯德章後人湯聰模合影。圖／李文雄提供

民間近日發起搶救228台南烈士湯德章故居集資計畫，發起者赫然包括台南著名冰果店「莉莉水果店」老闆成立的莉莉水果文化館。原來，這家在地人和觀光客都愛、職棒傳奇王建民回家鄉必吃的73年老店老闆李文雄，正是從塵封歷史找出湯德章故居的功臣。

近80年老冰店 因一件旗袍改頭換面

莉莉水果店成立於1947年，水果、果汁、冰品長年熱賣，幾乎是台南冰店代表，不少人提到台南就想到莉莉。李文雄延續水果承銷商父親專長，原在批發市場拍賣水果，1991年因負責店面的哥哥中風，回家代理店面，本來只是做買賣，沒想到延伸出文史專業。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

日本 文史工作者 二二八事件 歷史建築

相關新聞

搶救湯德章故居功臣 台南莉莉水果店因一件旗袍覺醒

民間近日發起搶救228台南烈士湯德章故居集資計畫，發起者赫然包括台南著名冰果店「莉莉水果店」老闆成立的莉莉水果文化館。原來，這家在地人和觀光客都愛、職棒傳奇王建民回家鄉必吃的73年老店老闆李文雄，正是從塵封歷史找出湯德章故居的功臣。

防疫為由授權蒐個資 你以為只是嗶一下？

新冠肺炎防疫和解封，「實名制」成解方之一，卻引發政府以防疫之名，對民眾個資過度蒐集的疑慮。法界人士指出，在防疫條例和個資法擴大解讀下，雖尚無訴訟案例，在疫情期間 ，民眾想主張自己個資權利較不易，不過，近來駭客事件頻傳，連總統府也遭駭，若個資遭超蒐，政府又無法保證個資安全，難保防疫期間蒐集的個資不會成為目標。

【網路霸凌2】別讓木村花悲劇重演 歐陽靖霸凌八問助挺過痛苦

網路霸凌頻傳，陸續有人甚至因此輕生；也曾遭網路霸凌的藝人歐陽靖，在臉書分享過來人自救之道，有數萬人按讚。學者則指出，除了個人對抗，也應修補目前不足的法令，特別是後果最嚴重的性影像散播。

那些年的大學校歌－台大地下望春風、清大情歌三部曲

台灣師範大學校歌因歌詞中有「重歸祖國」曾遭抗議，近日啟動重編校歌歌詞，學校行政會議昨天達成「曲調不變，但新舊歌詞並存」共識。很多人或許不知，台灣大學在民國41年至民國57年，有長達16年沒有校歌，傳說當時「望春風」成為台大地下校歌；清華大學則有「清華情歌三部曲」，是該校電機系校友羅亦耀所作，有「民間版校歌」之稱。

【同婚求子2】國外人工生殖動輒上百萬 醫：為何台灣不開放

同婚專法通過後，同婚求子的人數大增，常見的作法是尋求醫師協助人工生殖。不孕症婦產科醫院院長李茂盛指出，這一年他就有近20對同志伴侶求助，呼籲政府修訂「人工生殖法」，提供同志國內合法求子管道。

【振興國片2】3年拚國片排片率20%？ 看看南韓慘痛教訓

台灣電影市占率近年僅6%、7%，遠遠落後2008至2013年間的近20%，文化部前部長鄭麗君在辭職前，表示已協商國片排片率3年內達20%。然而排片率不等於市占率，電影人以南韓為例，表示以強制映演等方式保護國片，恐收反效果，建議從改善國片體質與加強觀眾多元品味做起，才是根本之道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。