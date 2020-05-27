台灣6大衰蛇…老因外形惹上殺身之禍
又到蛇類出没季節，各地消防單位忙於出動捕蛇，台東縣消防局統計，5月至今已94件。除國人熟知的鎖鏈蛇、百步蛇等六大毒蛇外，其實國內還有擬龜殼花、紅斑蛇等「六大衰蛇」，牠們都是無毒蛇，只因外形酷似毒蛇惹來殺身禍，其中草花蛇近年銳減，已被農委會列為第三級保育類動物。
六種蛇外形像毒蛇老冤死
看到蛇，許多人會嚇得尖叫，看到蛇，擔心被咬中毒，往往一棍子打死，就地正法，國立屏東科技大學副教授蔡添順說，大多數人只知道台灣有鎖鏈蛇、赤尾青竹絲、眼鏡蛇、百步蛇、龜殼花及雨傘節六大毒蛇，但另外也有「六大衰蛇」，都是無毒蛇，包括大頭蛇、擬龜殼花、紅斑蛇、白梅花蛇、青蛇、南蛇，只因牠們外形顏色、紋路及體形和六大毒蛇相似，常常冤死。
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