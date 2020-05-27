【地表奇觀3】一區就有98座 深坑爭了十年還是電塔之鄉

聯合報 / 記者張曼蘋
新北市深坑因有深美超高壓變電所，高壓電塔多，也曾被稱為「電塔區」。 圖／台電台北供電區營運處提供
新北市深坑因有深美超高壓變電所，高壓電塔多，也曾被稱為「電塔區」。 圖／台電台北供電區營運處提供

苗栗縣通霄到大湖有「電塔巨龍」，新北市深坑區則被稱為「電塔之鄉」，深坑面積20.58平方公里，地表上矗立98座高壓電塔，平均每平方公里就有4.8座，當地居民組自救會爭取移除，但迄今仍無解。人口稠密的新北市中和區也曾電塔林立，台電2006年規畫電塔地下化後，前後花了14年時間，直到今年才將電塔拆除。

新北深坑出產茶葉、豆腐、竹筍，深坑老街更是觀光景點，不過往山區眺望，隨處可見高壓電塔矗立，輸電線在山頭交織出當地的獨特「風景」；深坑電塔密度之高，讓當地人擔心會影響健康，抗爭了幾十年，深坑依然難擺脫「電塔之鄉」的名號。

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