【振興國片2】3年拚國片排片率20%？ 看看南韓慘痛教訓
台灣電影市占率近年僅6%、7%，遠遠落後2008至2013年間的近20%，文化部前部長鄭麗君在辭職前，表示已協商國片排片率3年內達20%。然而排片率不等於市占率，電影人以南韓為例，表示以強制映演等方式保護國片，恐收反效果，建議從改善國片體質與加強觀眾多元品味做起，才是根本之道。
南韓放韓片比曾高達40% 反讓市占率狂跌
資深電影人黃孝儀長年經營電影發行、行銷、映演、評論，他表示，南韓從1960年代軍政府時期，曾在電影法實施銀幕配額制，規定戲院每年最少放映國片60至90天，並以國產片量換取引進外片配額。但這種做法隨著審查制限制了題材，也因保護機制降低競爭力，結果韓片不但沒興盛，平均每名民眾觀影量反而從1960年代之前平均一年3部，攔腰降到1.5部。
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