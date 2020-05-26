【網路霸凌1】厭女情結被數位放大 女星最懂這種痛

日本女子摔角選手木村花日前疑因遭網路霸凌自殺，之前南韓女星雪莉、具荷拉乃至台灣藝人楊又穎，也都因網路霸凌輕生。學者指出，國際研究顯示，18至24歲女性受網路騷擾、霸凌最劇，原因之一是「厭女情結」隨著網路匿名特性更擴散。

厭女不是男性限定 年輕女性更成箭靶

厭女情結指對女性的憎恨、厭惡及偏見，往往伴隨各種貶抑，且發動者不只男性。政大傳播學院新聞系副教授方念萱表示，當代傳播技術快速發展，也引發網路騷擾和霸凌問題，美國皮尤研究中心2014年研究發現，遭網路霸凌者不分男女的日常生活及身心都受重大傷害，但受害者以女性居多。