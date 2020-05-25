裸拍族肆虐全台！連新竹客家義民廟都遭攻陷
國內近幾年興起裸拍歪風，不少情色論壇網站常見有人PO網，全台許多知名景點如台中美術館、彰化公廁，台中公園，都曾出現大膽裸拍作品，最近連新竹縣客家信仰中心新埔義民廟也遭攻陷，警方已著手調查。
為求刺激 進攻客家族群信仰中心
新埔義民廟是北台灣客家族群共同的信仰中心，有客家人精神堡壘之稱，義民祭則是台灣重要信仰文化，新竹縣「褒忠亭義民節祭典」更獲文化部選定為國家重要民俗文化資產之一，每年都吸引大批民眾前往參加，參觀現場的大神豬，近年總統蔡英文也會利用農曆春節期間前往該廟發福袋，不料遭裸拍族鎖定，成為挑戰刺激的目標。
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