網購詐騙盯上你 看到這套路 鐵定是假貨
越來越多人在網路購物，不必出門，東西就送到家，方便極了。但也就由於非在實體店面買東西，看不到真材實料，無法眼見為憑，網路詐騙案件因此層出不窮。
老店被冒名已報案 詐騙網頁還敢賣
有50年歷史的彰化縣和美鐵鍋日前被詐騙集團冒名在網路販賣，即使業者已向警方報案，詐騙集團仍在網路上大肆宣傳，消費者也仍熱烈詢問；彰化花壇茉莉花農去年也被冒名賣花茶，至今詐騙網頁仍在繼續販售。由於不少網購的詐騙集團網路IP都設在海外，警方難以查緝，消費者只能睜亮眼求自保。
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