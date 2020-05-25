【同婚求子1】一人供卵、一人懷孕 女同伴侶共育新生命

29歲的「City」與37歲的「小雨」是一對女同志，去年5月24日成為台灣第一批登記結婚的女同伴侶，隨後飛往外國進行人工受孕，今年4月生下一名混血女嬰「豆豆」。豆豆在小雨的子宮孕育，用的是City的卵子，精子則是買來的。這對渴望組建家庭的女同志，靠著「A卵B懷」的方式，讓雙方參與生育的過程，小生命也凝聚了兩人與背後兩個家庭。

City和小雨4年前在交友軟體上認識，兩人感情進展神速。小雨談過10幾段感情，「我是雙性戀，但以前交男朋友頂多撐7個月，女朋友則能維持1年多」，她笑說，「很幸運終於遇到對的人」。