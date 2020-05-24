【振興國片1】政策提高國片放映率？ 觀眾、戲院、片商恐三輸

聯合報 / 記者何定照
資深電影人黃孝儀認為要振興國片應是衝國片在各國電影中的市占率、票房占比，提高排片率根本開錯藥方。 圖／聯合報系資料照片
資深電影人黃孝儀認為要振興國片應是衝國片在各國電影中的市占率、票房占比，提高排片率根本開錯藥方。 圖／聯合報系資料照片

在疫情爆發之前，你有多久沒看國片了？文化部前部長長鄭麗君辭職前宣示，將建立「國片映演協商機制」，讓國片排片率在三年內增至20%，以振興國片。不過，不少電影人表示，國片市占率近年僅約6%、7%，排片量早已供過於求，除非能大幅提高國片質量，否則若貿然提高排片率，恐造成戲院雖播映國片卻無觀眾的景況，觀眾、片商、戲院三方皆輸。

排片率一般指某國或某部電影占全年電影映演總場次比率，文化部稱國片目前排片率為10%。電影人指出，全球僅中國大陸用保障排片率保護國產電影，但用保障一定映演場次或時間來護國片，已是落伍思維，效果也不好，罕有國家這麼做；何況國片市占率（觀看率）還遠不及10%排片率（放映率），恐多此一舉。

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