【振興國片1】政策提高國片放映率？ 觀眾、戲院、片商恐三輸
在疫情爆發之前，你有多久沒看國片了？文化部前部長長鄭麗君辭職前宣示，將建立「國片映演協商機制」，讓國片排片率在三年內增至20%，以振興國片。不過，不少電影人表示，國片市占率近年僅約6%、7%，排片量早已供過於求，除非能大幅提高國片質量，否則若貿然提高排片率，恐造成戲院雖播映國片卻無觀眾的景況，觀眾、片商、戲院三方皆輸。
排片率一般指某國或某部電影占全年電影映演總場次比率，文化部稱國片目前排片率為10%。電影人指出，全球僅中國大陸用保障排片率保護國產電影，但用保障一定映演場次或時間來護國片，已是落伍思維，效果也不好，罕有國家這麼做；何況國片市占率（觀看率）還遠不及10%排片率（放映率），恐多此一舉。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言