【振興國片1】政策提高國片放映率？ 觀眾、戲院、片商恐三輸

在疫情爆發之前，你有多久沒看國片了？文化部前部長長鄭麗君辭職前宣示，將建立「國片映演協商機制」，讓國片排片率在三年內增至20%，以振興國片。不過，不少電影人表示，國片市占率近年僅約6%、7%，排片量早已供過於求，除非能大幅提高國片質量，否則若貿然提高排片率，恐造成戲院雖播映國片卻無觀眾的景況，觀眾、片商、戲院三方皆輸。

排片率一般指某國或某部電影占全年電影映演總場次比率，文化部稱國片目前排片率為10%。電影人指出，全球僅中國大陸用保障排片率保護國產電影，但用保障一定映演場次或時間來護國片，已是落伍思維，效果也不好，罕有國家這麼做；何況國片市占率（觀看率）還遠不及10%排片率（放映率），恐多此一舉。