【新北消防猛男1】夢幻逸品三角褲版本 2009隱藏版僅少數人有

新北消防猛男月曆發行邁入第13年，留下許多精彩畫面，尺度最大當數第一年。那年請來專門拍「男人」雜誌的攝影師掌鏡，消防猛男穿三角泳褲拍攝，性感爆表，但官方擔心怕尺度拿捏不慎被說成物化男性，幾經討論後只好重拍，消防猛男月曆從此定調走陽光健美路線，那些養眼的美照成為消防局口耳相傳的隱藏版，無緣問世。

中規中矩版本背後 原本只穿三角褲

打開新北市政府消防局APP，在消防宣導欄的最下方有曆年消防猛男月曆，第一年跳出來的，是光著上身的猛男，在消防水廂車旁，中規中矩，生澀的拿著各式消防器具拍照，很少人知道，在這之前還有另一個版本。