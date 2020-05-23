【新北消防猛男1】夢幻逸品三角褲版本 2009隱藏版僅少數人有
新北消防猛男月曆發行邁入第13年，留下許多精彩畫面，尺度最大當數第一年。那年請來專門拍「男人」雜誌的攝影師掌鏡，消防猛男穿三角泳褲拍攝，性感爆表，但官方擔心怕尺度拿捏不慎被說成物化男性，幾經討論後只好重拍，消防猛男月曆從此定調走陽光健美路線，那些養眼的美照成為消防局口耳相傳的隱藏版，無緣問世。
中規中矩版本背後 原本只穿三角褲
打開新北市政府消防局APP，在消防宣導欄的最下方有曆年消防猛男月曆，第一年跳出來的，是光著上身的猛男，在消防水廂車旁，中規中矩，生澀的拿著各式消防器具拍照，很少人知道，在這之前還有另一個版本。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言