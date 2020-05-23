銅鑼灣書店開幕就被買光？ 真相是獨立書店經營血淚

香港書店老闆林榮基上月在台重啟銅鑼灣書店，網友在開幕當晚貼出書店書架空空照片，指是大批讀友捧場買光。然而真相其實很辛酸，身為獨立書店讓銅鑼灣難以快速進書，也有發行商不願鋪書，讓原可放上萬本書的書架，開幕日只能放到七成，空蕩蕩書架造成網友誤解。

連鎖書店狂推折扣 獨立書店連進書都難

書店進書方式一般包括由發行經銷商代出版社進書，或直接從出版社進。獨立書店因為進書量少，部分發行商或出版社考量成本，合作意願較低，或進書價較高。當有新書上市，大書店或網路書店都在打折扣狂賣，獨立書店卻可能連書都沒得賣，是業者的共同困境。