【離婚啟示2】97歲前情報員外遇慣犯 妻子想離婚還要被分產

彰化縣政府某一局處的正副處長，最近都接到在快速道路變換車道未打方向燈的罰單，罰金3000元，卻完全記不起來自己是在什麼時候、哪條路段變換車道未打方向燈。收到這種交通罰單，不少民眾認為最傻眼，因為往往不知何時丶何地違規，甚至可能在不到5公里的路上，連續收到4張罰單，苦笑自嘲「一里一罰」。

2020-05-23 07:00