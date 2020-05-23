【離婚啟示2】97歲前情報員外遇慣犯 妻子想離婚還要被分產
桃園市97歲謝姓退休調查官，因長年外遇散盡家產，疑似失智後大鬧鄰居長達一年，前天由里長會同警方送往桃園療養院強制住院治療，已分居10年未連絡的79歲妻子，百萬財產曾被偷偷贈與小三，當時她也委屈地到場善後，除了後悔莫及，未來如果離婚，老幹員還能再分走她一半財產。
律師梁樹綸說，我國夫妻財產制度有三種，分別是法定財產制、共同財產制、分別財產制，後二者必須經過契約約定並向法院登記才適用，但目前九成的夫妻都沒有約定，就僅適用法定財產制，像謝姓夫妻這樣，離婚時就有可要求財產分一半的「夫妻剩餘財產差額分配請求權」。
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