水庫神祕職業 潛水55公尺「上班」忙什麼？
連續幾天梅雨滯留鋒面帶來的大雨，為水庫解除了旱象。對水庫而言，最怕碰到枯水期，水位直直落，庫泥露出，讓人心驚；不過，枯水期還是可以做很多事，清淤、水下維修都是在低水位的時候進行，其中，得穿重裝備下水的潛水夫，就等枯水期來，展現潛龍身手。除了水下維修，水庫管理局還可清淤，靠水庫維生的漁民則忙著捕魚。
潛水55公尺深檢修 得有乙級證照
石門水庫現正值枯水期，水利署北區水資源局趁水位下降、梅雨季還沒來前，這幾天派潛水夫連日重裝備下潛到至少55公尺深的水庫永久河道放水口（PRO）及發電進水口，檢修各種水下設備。
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