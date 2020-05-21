「叉燒包」撩妹自以為幽默 小心性騷擾罰10萬

聯合報 / 記者曾健祐
職場上也有過度追求男女關係變成性騷擾的案例，圖為情境照。圖／聯合報系資料照片
職場上也有過度追求男女關係變成性騷擾的案例，圖為情境照。圖／聯合報系資料照片

2020年5月20日，因「2020520」諧音「愛你愛你我愛你」，有人認為這天適合表白或應景「撩妹」，但若相關言語若涉及性暗示和調戲，分寸拿捏就要小心，一旦讓對方感覺不舒服，小心吃上官司。

網紅撩妹語爆紅 學生模仿卻不知拿捏

北部一名女高中生日前和男同學閒聊，對方突然說「我覺得妳這個人的個性還滿騷包的，剛好我喜歡叉燒包」，女生一開始聽不懂，其他同學解釋叉燒包就是「插騷包」，讓她覺得難為情和不悅，但這名男生又說「只是玩笑，幹嘛認真」其他同學也發出一陣笑聲。女生私下告訴同學「這有點過頭」卻無可奈何。

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水庫神祕職業 潛水55公尺「上班」忙什麼？

連續幾天梅雨滯留鋒面帶來的大雨，為水庫解除了旱象。對水庫而言，最怕碰到枯水期，水位直直落，庫泥露出，讓人心驚；不過，枯水期還是可以做很多事，清淤、水下維修都是在低水位的時候進行，其中，得穿重裝備下水的潛水夫，就等枯水期來，展現潛龍身手。除了水下維修，水庫管理局還可清淤，靠水庫維生的漁民則忙著捕魚。

【中海艦之死2】金門人不捨英雄變廢鐵 「凌遲不如光榮戰死」

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今天是2020年5月20日，諧音「愛你愛你我愛你」，不少新人選擇這天辦結婚登記，好記也難忘；縣市政府也準備超級小禮相迎，分享喜氣。受疫情影響而重創的飯店婚宴，也搶搭520商機，希望生意盡速回溫，民眾快快回到「我愛消費」的餐飲市場。

外送平台真方便？這些扣款陷阱讓人火大

美食外送平台近年來愈來愈普及，再加上新冠肺炎疫情，更受民眾歡迎，然而，消費量增加，外送平台的服務品質卻沒有相應提升，民眾申訴也大幅增加。根據行政院消保處統計資料，美食外送平台的消費爭議申訴案件，去年僅430件，但今年截至4月28日為止，已有552件之多。

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