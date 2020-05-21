「叉燒包」撩妹自以為幽默 小心性騷擾罰10萬

2020年5月20日，因「2020520」諧音「愛你愛你我愛你」，有人認為這天適合表白或應景「撩妹」，但若相關言語若涉及性暗示和調戲，分寸拿捏就要小心，一旦讓對方感覺不舒服，小心吃上官司。

網紅撩妹語爆紅 學生模仿卻不知拿捏

北部一名女高中生日前和男同學閒聊，對方突然說「我覺得妳這個人的個性還滿騷包的，剛好我喜歡叉燒包」，女生一開始聽不懂，其他同學解釋叉燒包就是「插騷包」，讓她覺得難為情和不悅，但這名男生又說「只是玩笑，幹嘛認真」其他同學也發出一陣笑聲。女生私下告訴同學「這有點過頭」卻無可奈何。