【中海艦之死1】823砲戰英雄被當廢鐵賣 若當初除役就保存…
2010年2月1日，「中海」號戰車登陸艦（LST-201）在高雄新濱碼頭除役，當時82歲的退役中將鄭本基應邀出席典禮。在八二三砲戰期間（1958年8月24日），鄭本基擔任中海艦長，在金門外海遭共軍快艇圍攻。中海艦擊沉兩艘共軍快艇，本身也被魚雷擊中，卅多名弟兄陣亡。1947年在青島成軍服役的中海艦，不僅已是當時中華民國海軍服役最久的艦艇，更是僅存曾在海戰中擊沉敵艦的功勳艦。
曾擊沉敵艦 砲戰後砸重金1.5億元修復
戰後，中海艦被友艦拖到澎湖，美軍評估修理費高達500萬美元，建議直接報廢，換一艘同型艦給台灣；但海軍總司令梁序昭認為，中海艦是海軍英勇奮戰的象徵，即使耗掉大量美援額度，也要讓其重回海上。第二年，換上新船艉的中海艦駛出菲律賓蘇比克灣，全港美國軍艦都向她鳴笛致意。
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