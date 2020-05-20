一場防疫婚宴 怎麼吃 怎麼坐 怎麼玩鬧…

光害無所不在，大型橋梁、道路透過改善燈具，可創造對自然友善的燈光設計。剛落樁的淡江大橋、已完工通車的蘇花改，都把減少光害納入工程設計。但從中央到地方都還看不到正視生態光害的法令規範或評估機制，環境團體感慨保護生態的力量仍太薄弱。

2020-05-18 18:47