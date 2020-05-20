一場防疫婚宴 怎麼吃 怎麼坐 怎麼玩鬧…

聯合報 / 記者楊濡嘉陳弘逸劉星君尤聰光羅紹平修瑞瑩鄭惠仁謝進盛陳秋雲
今年三月，一對新人把四十桌的婚宴減半，並安排在兩個不同的廳，新人與一旁空下來的座位形成強烈對比。 圖／聯合報系資料照片
今年三月，一對新人把四十桌的婚宴減半，並安排在兩個不同的廳，新人與一旁空下來的座位形成強烈對比。 圖／聯合報系資料照片

今天是2020年5月20日，諧音「愛你愛你我愛你」，不少新人選擇這天辦結婚登記，好記也難忘；縣市政府也準備超級小禮相迎，分享喜氣。受疫情影響而重創的飯店婚宴，也搶搭520商機，希望生意盡速回溫，民眾快快回到「我愛消費」的餐飲市場。 

衛生單位提醒 莫忘社交距離

但高雄市衛生局簡任技正潘炤穎提醒，雖然目前疫情已緩和，但辦婚宴仍有相關規範要遵守，不論桌數多寡，仍要落實社交距離、實名登記、健康監測、環境清消四大原則。飲宴時需恪守餐桌禮儀防疫新生活，避免交談、不共用餐具，採雙公筷、雙母匙，座次也要間隔排開，距離維持1.5公尺以上。

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