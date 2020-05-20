【中海艦之死2】金門人不捨英雄變廢鐵 「凌遲不如光榮戰死」

聯合報 / 記者蔡家蓁
金門縣觀光處前處長王中聖（右2）2015年陪同前縣長陳福海與前立委楊應雄等人登上中海艦，了解艦體情況。圖／金門縣政府提供
金門縣觀光處前處長王中聖（右2）2015年陪同前縣長陳福海與前立委楊應雄等人登上中海艦，了解艦體情況。圖／金門縣政府提供

在823砲戰擊沉2艘中共魚雷快艇、海軍現存唯一功勳艦「中海艦」無法成為軍艦博物館，反被海軍以廢鐵標售，僅用影音及書籍方式保存，金門縣政府對此表示，未來還有很多具有歷史意義的軍事設備面臨汰除，囿於維管專業性，建議國防部參考國外軍事博物館做法，審慎評估保留、供民眾參觀，永存歷史記憶。

823功勳戰艦 無緣成博物館展示艦

金門縣政府觀光處表示，中字艦對金門有相當的歷史意義，縣府原計畫在金湖鎮料羅灣畔配合國軍汰除役軍事武器裝備陳展，向國防部申請撥贈，但前年經再三評估，基於安全、後續維護能力等因素只好放棄。

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金門 博物館 海軍 八二三台海戰役

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