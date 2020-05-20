【中海艦之死2】金門人不捨英雄變廢鐵 「凌遲不如光榮戰死」

今天是2020年5月20日，諧音「愛你愛你我愛你」，不少新人選擇這天辦結婚登記，好記也難忘；縣市政府也準備超級小禮相迎，分享喜氣。受疫情影響而重創的飯店婚宴，也搶搭520商機，希望生意盡速回溫，民眾快快回到「我愛消費」的餐飲市場。

2020-05-20 01:04