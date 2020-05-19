又爆「國家級」抄襲？ 工藝中心緊急撤展
國立台灣工藝研究發展中心台北當代工藝設計分館日前舉辦工藝家陳瑩娟琉璃工藝展，展中不少作品被指抄襲美國著名玻璃藝術家戴爾．奇胡利（Dale Chihuly）經典，奇胡利工作室也跨海關切。工藝中心為此急邀專家開會，認為部分展品確有抄襲爭議，已緊急撤展，為「國家級」抄襲事件再添一樁。
台灣近年抄襲事件頻傳，去年台鐵集集彩繪列車設計師江孟芝買豹圖卻稱是自己原創石虎，最後道歉；空間風格師團隊YouTuber「Lo-Fi House」日前遭抓包大量抄襲圖片社群平台Pinterest圖且販售，最後相關影片、畫作下架退款；台北市政府官方粉絲頁委託廠商製作的I-voting宣傳片也爆抄襲，市府已下架，且將提告廠商。
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