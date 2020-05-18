【阿嬌離婚啟示1】婚後無性導致不幸 恐成判離婚關鍵原因
港星鍾欣潼（阿嬌）與「醫界王陽明」台灣整形醫師賴弘國結婚14個月離婚，傳聞兩人長達將近一年無性生活；藝人何妤玟和邵天成8年婚姻告終，也被爆長期缺乏獨處親密互動。其實現代夫妻生活緊張，床笫生活問題是常見的離婚導火線，想要婚姻幸福美滿，最好勇敢面對別害羞。
無性生活屬重大事由 法官判決重要依據
律師梁樹綸說，夫妻間的結合，不單是兩人相愛，更重要的是，在共同生活裡能否保持圓滿安全及幸福，人類可以因為性而快樂，屬於基本慾望需求，因此性生活能否美滿非常重要，夫妻間長期無性生活，容易產生爭執，甚至離婚。
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