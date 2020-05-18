【阿嬌離婚啟示1】婚後無性導致不幸 恐成判離婚關鍵原因

詐騙集團手法不斷推陳出新，警方也以「魔高一尺、道高一丈」手段打詐。以往「斬手專案」鎖定車手掃蕩，為斬斷詐騙集團命脈，現在改以「收簿手」為查緝重點，一時間，各地員警彷彿成了哈利波特魁地奇比賽的「搜捕手」，收簿手成了員警眼中的「金探子」，一有收簿手在超商出現的線報，各地打詐小組蜂擁而至，有超商曾同時被十幾個單位調閱同一時段監視畫面，全台警方搶人也搶功。

2020-05-18 07:00