買房「超貸」超省錢？一念之差官司纏身
嘉義市副議長蘇澤峰被控2017年買地花1500萬，卻與建商另製作成交價格3200萬的不實契約，向鹿草鄉農會超貸2100萬元得手，檢方依詐欺罪嫌起訴。「超貸」在房地交易市場不算少見，當賣方為了盡速成交、買方資金不夠而希望多貸點、銀行又樂得增加放貸業績，看似三方互利互惠，其實已觸及詐欺罪，不得不慎。
超貸陋習 實價登錄後愈來愈少見
嘉義市地政士公會理事長蘇名雄指出，早期的確有買賣契約書價格與實際登錄價不同，主因是房仲希望拉高貸款金額，讓買方不用拿太多現金就能購買物件、加速成交，賣方為求現、讓物件盡速賣出，也可能同意。
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