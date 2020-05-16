被狗追咬這樣蒐證！罰到飼主哭出來
很多人都有被狗追的經驗，比如郵差、送貨司機、美食送貨員、業務員，甚至在自家巷道、風景區，不管是野狗還是未繫繩的家犬，狂追吠叫，不僅讓人嚇個半死，甚至可能被咬得鮮血直流。如果是沒人養的野犬倒也罷了，但偏偏常是有主人的家犬，由於飼主「只養不顧」，造成家犬闖禍。
狼犬撲人咬頭 打卡熱點安全警訊
楊姓男子與女性友人四月帶著2隻馬爾濟斯犬，到基隆旅遊熱點潮境公園遛狗，一隻未繫繩的狼犬衝出來攻擊，男子頭部縫了15針。楊男表示，狼犬先攻擊張姓友人的馬爾濟斯犬咬傷耳朵，接著攻擊他；他護住懷中的狗，狼犬先咬他的背部，衣服被咬破，再跳起來咬他的頭，頓時鮮血直流。
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