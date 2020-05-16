被狗追咬這樣蒐證！罰到飼主哭出來

很多人都有被狗追的經驗，比如郵差、送貨司機、美食送貨員、業務員，甚至在自家巷道、風景區，不管是野狗還是未綁繫繩的家犬，狂追吠叫，不僅讓人嚇個得半死，甚至可能被咬得鮮血直流。如果是沒人養的野犬倒也罷了，但偏偏常是有主人的家犬，由於飼主「只養不顧」，造成家犬闖禍。

2020-05-16 00:00