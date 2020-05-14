穿越青春40年！救國團經典復刻 走過就「無所不能」
紀念中橫公路開通一甲子，當年救國團經典營隊「中橫健行隊」也推出復刻版，挑戰從東勢走到梨山、太魯閣峽谷，重溫「走過中橫，無所不能」的時代青年必經之路。當年也曾風靡一時的曲冰拓荒活動隊等各類營隊活動，近年紛紛復活，伴隨經典重現，四、五、六年級生的青春回憶也湧上心頭。
中橫健行隊不同時期有不同名稱，如東西橫貫公路徒步旅行隊、中橫徒步隊等。路線也不太一樣，目前復刻版包括東勢到梨山3天2夜走60公里，梨山至太魯閣路段6天5夜走68公里，橫越觀雲山莊、慈恩、洛韶、天祥等太魯閣峽谷路段，由於都是必須全程背負十多公斤行囊、徒步挑戰體能極限的自強活動，所以有著「走過中橫，無所不能」的勵志傳說。
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