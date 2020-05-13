趕跑基地台…斷訊6天後投降 未來5G有得戰

彰化、嘉義最近不約而同傳出嫌惡電信基地台的爭議，基地台多年來一直陷於民眾「又要馬兒好、又要馬兒不吃草」的要求，處境尷尬，儘管「商機」誘人卻只好「隱身」市井，時值5G開台在即，未來基地台需求倍於4G，架設作業恐將更引發關注。

彰化縣和美鎮柑井里一處基地台藏在樓頂鐵皮屋多年，日前因新地主拆屋才曝光，旋遭居民以健康因素群起反彈，中華電信、台哥大、遠傳3家業者迫於壓力，本月6日無預警斷訊，上千用戶進入無LINE可用、不能抓寶的無網路「手機石器時代」，哀鴻遍野，拖到昨晚才終於透過里民大會壓倒性表決得以擺脫。