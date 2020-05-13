曾成功逃出綠島監獄 珠寶大盜用書畫洗滌人生、迴向醫護

聯合報 / 記者廖炳棋
昔日珠寶大盜呂學成在自己的書法作品前，暢談自己的人生與學習書畫過程。記者廖炳棋／攝影
昔日珠寶大盜呂學成在自己的書法作品前，暢談自己的人生與學習書畫過程。記者廖炳棋／攝影

綠島是台灣潛水與觀光勝地，但在戒嚴時代，綠島卻是神秘與恐懼代名詞，當時最惡性重犯、流氓與政治犯，都被集中關押在俗稱「火燒島」的綠島監獄。儘管執政當局自信綠島與台灣隔海相距32公里，無人能逃出這個台灣的「惡魔島」，但偏偏有一人曾逃出綠島監獄，留下許多江湖傳說。

呂學成屢犯強盜 去年才出獄

逃出惡魔島的人是呂學成，2001年犯下連續強盜案，被判了19年，直到去年12月才關押期滿出獄。他在前後幾十年監獄生涯中練就書法及繪畫功力，原本想低調過下半生的他，看到醫護人員日以繼夜投入防疫，發願舉辦書畫展義賣作品捐贈醫護。

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綠島 監獄 強盜

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曾成功逃出綠島監獄 珠寶大盜用書畫洗滌人生、迴向醫護

綠島是台灣潛水與觀光勝地，但在戒嚴時代，綠島卻是神秘與恐懼代名詞，當時最惡性重犯、流氓與政治犯，都被集中關押在俗稱「火燒島」的綠島監獄。儘管執政當局自信綠島與台灣隔海相距32公里，無人能逃出這個台灣的「惡魔島」，但偏偏有一人曾逃出綠島監獄，留下許多江湖傳說。

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