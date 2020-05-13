曾成功逃出綠島監獄 珠寶大盜用書畫洗滌人生、迴向醫護

綠島是台灣潛水與觀光勝地，但在戒嚴時代，綠島卻是神秘與恐懼代名詞，當時最惡性重犯、流氓與政治犯，都被集中關押在俗稱「火燒島」的綠島監獄。儘管執政當局自信綠島與台灣隔海相距32公里，無人能逃出這個台灣的「惡魔島」，但偏偏有一人曾逃出綠島監獄，留下許多江湖傳說。

2020-05-13 11:52