曾成功逃出綠島監獄 珠寶大盜用書畫洗滌人生、迴向醫護
綠島是台灣潛水與觀光勝地，但在戒嚴時代，綠島卻是神秘與恐懼代名詞，當時最惡性重犯、流氓與政治犯，都被集中關押在俗稱「火燒島」的綠島監獄。儘管執政當局自信綠島與台灣隔海相距32公里，無人能逃出這個台灣的「惡魔島」，但偏偏有一人曾逃出綠島監獄，留下許多江湖傳說。
呂學成屢犯強盜 去年才出獄
逃出惡魔島的人是呂學成，2001年犯下連續強盜案，被判了19年，直到去年12月才關押期滿出獄。他在前後幾十年監獄生涯中練就書法及繪畫功力，原本想低調過下半生的他，看到醫護人員日以繼夜投入防疫，發願舉辦書畫展義賣作品捐贈醫護。
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