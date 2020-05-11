【獨家】謀殺草地蓋公園設施 北市居民怒喊：還我綠地

台北市政府最近陸續收到不同來源的兩封陳情書，說的卻是不同地點的同一件事：兩處草地都是公園用地，主管機關規畫設置廣場、兒童遊具等設施，但遭民眾反對，並發起網路連署，希望市府收回成命，保留都市裡難得的草地。

民權西路、雙連站帶狀公園 施工蓋設施

台北市民謝懷瑩日前發現捷運淡水線民權西路站與雙連站之間的帶狀公園貼出公告，預計7月施工改造這處綠地，犧牲綠地，加入噴水設施、兒童遊具、水泥廣場等。她查出去年8月的社區說明會會議紀錄寫著「公園綠帶面積及植樹遮蔭之比率應再提高」，但最後定案的設計圖卻背道而馳。