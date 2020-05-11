【疫中樂讀3】客人不來、講座辦不了 獨立書店業績慘跌
疫情期間公立圖書館的借閱量增加不少，但實體書店的業績卻慘跌，尤其原本就經營困難的獨立書店受創更深，平均營業額都掉到5成以下，原本獨立書店主要靠餐飲、講座支撐營收，現在客人不來，更是雪上加霜。
講座無限期延後 營業額跌到4成
台灣獨立書店文化協會秘書長鍾尚樺也是高雄三餘書店店長，原本一個月舉辦20、30場收費或不收費講座，顧客來到店裡，就算不買書，也會點杯飲料或買文具、文創商品等，補貼書店營收；2月起講座次數砍半，3月剩不到10場，4月剩4場，5月至今連一場都不敢辦，「防疫從嚴，講座只能無限期延後」。
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