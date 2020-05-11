【光害毀生態3】綠島陸蟹慘遭路殺 霸氣鄉長要關路燈

造成動物死亡的因素有很多，「光害」也是殺手之一。在生態資源豐富的綠島上，每年夏季都有許多陸蟹媽媽在黎明破曉前或黃昏後，抱著卵從棲地橫跨馬路到海潮中釋幼，路燈光線讓陸蟹時序錯亂、徘徊路上，慘遭行經車輛輾碎，2014年7月21日一張2247隻陸蟹在綠島環島公路橫屍遍野的照片曝光，令人心碎，一場護蟹救援行動就此展開。

2020-05-11 12:33