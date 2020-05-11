【光害毀生態3】綠島陸蟹慘遭路殺 霸氣鄉長要關路燈
造成動物死亡的因素有很多，「光害」也是殺手之一。在生態資源豐富的綠島上，每年夏季都有許多陸蟹媽媽在黎明破曉前或黃昏後，抱著卵從棲地橫跨馬路到海潮中釋幼，路燈光線讓陸蟹時序錯亂、徘徊路上，慘遭行經車輛輾碎，2014年7月21日一張2247隻陸蟹在綠島環島公路橫屍遍野的照片曝光，令人心碎，一場護蟹救援行動就此展開。
路燈讓陸蟹誤認天亮 迷途路中央
「陸蟹在清晨天還沒亮前要到海邊釋幼，路燈會讓牠誤會天快要亮了，感到迷惘，停留在路邊的時間拉長」，提及綠島居民林登榮拍下的那張陸蟹慘死照，特有生物研究保育中心助理研究員、路殺社長林德恩至今仍覺得遺憾。
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