1公里犧牲1條命！中橫1甲子埋藏的血淚故事
橫跨台中到花蓮的中橫公路，5月9日開通滿一甲子。它是台灣公路開拓史的驕傲，曾經風光無限，卻也傷痕累累。這裡曾有1萬餘名築路人，一斧一鑿與大自然搏命，4年間失去225位築路人的生命；多名第一代築路人回憶當年開墾艱辛，當往事湧上心頭，眼眶忍不住泛紅。
4年建188公里 225人殉職
中橫是台灣第一條串聯東部與西部的公路系統，也是台灣最老的橫貫公路，從1956年7月7日開始動工，歷經3年9個月，1960年5月9日完工通車。主線西起東勢、經過白冷、谷關、梨山、大禹嶺，沿著立霧溪通往花蓮太魯閣，全長188公里。
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