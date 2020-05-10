【光害毀生態2】古坑關路燈護螢火蟲 公所今年怕危險駁回

春天是螢火蟲繁殖季，點點螢光傳遞著求偶的訊息，但山區夜間越來越亮，影響螢火蟲終身大事。雲林縣古坑鄉桂林村是螢火蟲秘境，當地發起保育行動，連續3年在繁殖期像古坑鄉公所申請關路燈，今年卻以安全疑慮遭駁回，引發地方爭議。

路燈太亮 影響螢火蟲終身大事

農委會特有生物研究保育中心助理研究員林德恩表示，會發光的螢火蟲多屬於雄性，繁殖期只有短短數天，若路燈或周遭光線太強，雌螢火蟲很難看見雄蟲的信號，無法順利交尾繁殖，將衝擊族群數量。近來保育觀念普及，新竹芎林、基隆暖暖與台北多處公園，都會在螢火蟲季關閉路燈或調整亮度，以降低光害。