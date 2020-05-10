樓上糞管侵門、樓下違建踏戶 「夾心戶」如何爭權益？
違章建築衍生公共安全等問題，但當違建侵門踏戶，連公權力都束手無策時該怎麼辦？新北市板橋區有一處公寓違建「夾心戶」，樓上擅自隔間新增的糞管穿透他家的天花板，樓下的後巷違建鐵皮遮雨棚也占用他家的女兒牆，造成他的汙水管無法連接公共管線。但仔細一查，竟是新北市政府「列管排拆」的舊違建，可暫時免拆，氣得他一狀告到法院。
違建未列優先排拆 律師：走民事途徑
律師葉書祐表示，類似板橋這種違建夾心戶的狀況很常見，已不算單純的違建，在建管單位不優先排拆的情況下，建議採用公寓大廈管理條例規定，以1樓已侵害住戶的民生安全為由，走民事訴訟要求1樓住戶拆除。
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