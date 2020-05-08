【專法周年2】疫情下難相守 跨國同志伴侶被涉外法規拆散

聯合報 / 記者何定照
女同志Lois 與來自中國的Cecilia相戀，也有小孩，如今被疫情拆散兩地。圖／伴侶盟提供
女同志Lois 與來自中國的Cecilia相戀，也有小孩，如今被疫情拆散兩地。圖／伴侶盟提供

同婚專法去年517通過，至今逾三千對同志圓夢，但有上千對跨國同志因「涉外民事法」規定，婚姻依各當事人本國法，伴侶來自禁同婚國家，至今無法結褵。過去這些伴侶往往靠觀光簽、學生簽留台，今年卻因疫情遭阻擋在外，無法以配偶身分入台，淚訴「如果我們能結婚，就不必被活生生拆散。」

跨國同婚伴侶 留台限制多

依據涉外民事法，台灣同志跨國婚的伴侶，僅能來自27個同婚合法國。但台灣跨國同志伴侶國家多元，尤以中港澳為大宗，如果伴侶來自中國大陸，另受「兩岸人民關係條例」得先取得中國結婚證明等規範。許多伴侶為長相守，只能申請學生簽證留台。

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