【疫中書市2】防疫什麼書賣最夯？ 武漢封城、病菌、蔣勳都暢銷
疫情衝擊書市，不少出版社因應風暴，有的調整出書節奏與主題，有的加緊數位轉型腳步。還有出版社因應疫情實施編輯遠距上班，意外激起靈感，打算未來也依樣辦理，省下來的空間等成本「拿來加薪」。
封城日記賣近萬本 版權銷韓泰越
聯經出版公司因應疫情，3月底迅速出版「武漢封城日記」，至今已賣近萬本，還賣出泰、越、韓等國際版權，其他國家也在洽談。聯經出版總經理陳芝宇說，除了此書，知識含量高的「大英博物館裡的中國史」、「金融創造文明」也在好市多賣得不錯，可能是因民眾購物時一併購入，作為防疫期間居家閱讀。
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