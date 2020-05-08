【疫中書市2】防疫什麼書賣最夯？ 武漢封城、病菌、蔣勳都暢銷

日前在新冠肺炎疫情記者會上，BBC記者以英文提問，站衛福部長陳時中身旁的手語翻譯員李振輝即席手譯，「神級」表現讓他一夕爆紅。李振輝的手譯生涯中，最難忘一對犯搶奪罪的聾人兄弟，入獄後還託女兒致電感謝他「有溫度」的服務；也在指揮中心任手譯員的丘安，則曾被寶可夢「淚眼蜥」考倒，也難怪她說「每場翻譯都是考試」。

2020-05-08 09:05