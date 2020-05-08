【手語納課程2】手譯員甘苦談 差點被寶可夢「淚眼蜥」考倒在台上

日前在新冠肺炎疫情記者會上，BBC記者以英文提問，站衛福部長陳時中身旁的手語翻譯員李振輝即席手譯，「神級」表現讓他一夕爆紅。李振輝的手譯生涯中，最難忘一對犯搶奪罪的聾人兄弟，入獄後還託女兒致電感謝他「有溫度」的服務；也在指揮中心任手譯員的丘安，則曾被寶可夢「淚眼蜥」考倒，也難怪她說「每場翻譯都是考試」。

神級手譯員李振輝 讚嘆手語把抽象變具體

李振輝建中、台大法律系、淡大歐研所學歷，被稱為「學霸」，為了服務聾人走上手譯這條「不一樣的路」。他說，高二時被同學拉去學手語，「僅此因緣，沒有刻意」。他後來還當上建中手語社第二屆社長，手語對他來說，最大的魅力是可以把抽象變具體，凡事都可以「歷歷在目」。