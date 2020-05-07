【專法周年1】同婚仍無法收養 伴侶、小孩只能選一個

聯合報 / 記者何定照
同婚專法去年517通過，立法周年將至，許多同志仍受限專法規定同志只能收養另一方「親生」子女，加上人工生殖法限制，想在婚後當爸媽十分困難。圖／聯合報系資料照片
同婚專法去年517通過，立法周年將至，許多同志仍受限專法規定同志只能收養另一方「親生」子女，加上人工生殖法限制，想在婚後當爸媽十分困難。圖／聯合報系資料照片

同婚專法去年517通過，立法周年將至，許多同志仍無法像異性戀在婚後當爸媽。同志團體指出，不少同志早以單身身分收養小孩，再與伴侶共同撫養孩子多年，卻因專法規定同志只能收養另一方「親生」子女，婚後無法成為伴侶婚前收養孩子的合法家長；也有同志婚後想收養小孩，社工單位說礙於法令，得先離婚才能收養。

人工生殖 只限不孕夫妻

另外，由於人工生殖法規定只有不孕夫妻才能做人工生殖，不少同志多年來只能到國外進行相關技術。許多女同志原本準備就緒、即將出國，卻逢疫情打亂計畫，金錢與心力白費又傷身外，更怕受孕機會隨著年齡增長遞減，期盼人工生殖能對女同志開放。

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同志 收養 夫妻 同婚專法

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