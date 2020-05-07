【專法周年1】同婚仍無法收養 伴侶、小孩只能選一個

都會區遭路殺貓狗數量，貓比狗多10倍，石虎是台灣碩果僅存的野生貓科動物，專家推估數量不超過500隻，路殺是影響族群存續的威脅之一。專家在路殺熱點設置圍籬與動物通道，也發現石虎雖有貓科獨來獨往的生物特性，但透過探索同類、其他動物的氣味、獸徑，石虎也能學習改走安全通道，避開奪命的路殺熱點。

2020-05-05 16:56