【貓狗車劫3】別以為石虎不懂 牠們聞氣味、看獸徑閃路殺熱點

五一連假交通部推出1968 App熱點警示，引起不小爭議，也讓一些縣市長反彈，明明沒有多少人去的夜市、公園被列入，讓已沒觀光人流的景點更人跡稀落；但也有根本是大熱門的風景區卻未標示熱點，在疫情尚未完全趨緩之際，也讓縣市長們憂心。這時，各地即時影像系統派上用場，發揮比1968 App更強大的效果。

2020-05-05 00:00