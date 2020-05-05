【貓狗車劫3】別以為石虎不懂 牠們聞氣味、看獸徑閃路殺熱點

聯合報 / 記者洪敬浤
石虎會會透過探索或同類、其他動物的氣味、獸徑，學習改走安全通道，避開奪命的路殺熱點。 圖／特生中心提供
石虎會會透過探索或同類、其他動物的氣味、獸徑，學習改走安全通道，避開奪命的路殺熱點。 圖／特生中心提供

都會區遭路殺貓狗數量，貓比狗多10倍，石虎是台灣碩果僅存的野生貓科動物，專家推估數量不超過500隻，路殺是影響族群存續的威脅之一。專家在路殺熱點設置圍籬與動物通道，也發現石虎雖有貓科獨來獨往的生物特性，但透過探索同類、其他動物的氣味、獸徑，石虎也能學習改走安全通道，避開奪命的路殺熱點。

石虎是瀕臨絕種的保育動物，根據「路殺社」統計，過去10年超過100隻石虎死於路殺，7成以上的路殺通報都在苗栗縣境，其次為南投、台中，這三地也是台灣石虎分布的主要區域；為了減少路殺危害，專家想出各種方法減少路殺、搶救石虎。

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石虎 國道 苗栗縣

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