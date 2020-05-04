【貓狗車劫2】人道禮儀對待路殺毛小孩 北市成地方領頭羊
城市流浪動物遭路殺事件頻傳，過去這些動物屍體都被當成「廢棄物」，由清潔隊員隨手扔進垃圾車內「毀屍滅跡」，台北市環保局前年底開始推行「街道犬貓遺體處理作業流程」，用人道的生命禮儀送這些流浪貓狗最後一程，同時結合動物法醫記錄死亡原因，促進動物福利、提升城市環保文明。
原規定把路殺動物當「廢棄物」 飼主難接受
這項政策源自幾件事，一是2018年10月，有飼主的小白狗掙脫拴繩，衝上道路遭車輛撞死，通報環保局清潔隊來收屍，依據當時的SOP，小白狗遺體被送往垃圾焚化廠，飼主氣憤、傷心無法接受，引發廣泛討論。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言