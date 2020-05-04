錢櫃惡火燒出安檢3大問題 修法能防重演嗎？

誠品敦南店5月底將熄燈，日前宣布24小時書店「接班人」，在南西店與信義店中選擇了後者，不過未中選的南西店，所在的南西商圈近年已成書店新興集中地，從中山捷運站各出口出發，步行5分鐘內的書店多達11家，類型從綜合、社會政治、人文藝術，到詩、異色、外文等特色不同，質量在全台僅次台北公館溫羅汀書店群。甚至連香港「銅鑼灣書店」老闆林榮基，也選擇在此落腳開店。

2020-05-01 15:22