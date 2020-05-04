錢櫃惡火燒出安檢3大問題 修法能防重演嗎？
台北市林森北路錢櫃KTV大火，關鍵原因恐為業者涉關閉消防安全設備，但政府是否失能也遭質疑。當全國各地火速安檢KTV時，台灣消防法開罰「不痛不癢」甚至流於形式，稽查人力不足以應付動態違規，業者請消防設備師「喬到合格」等問題，都亟待改革。
5大消防設備 毫無用處
根據台北市消防局公布，錢櫃林森店5大設備無作用，包括B2室內消防栓泵浦控制盤操作開關為「停」、自動撒水設備主閘閥關閉、火警受信總機地區音響關閉未連動緊急廣播、排煙受信總機關閉及各層排煙閘門未開啟；結果就是4月26日火災當下，沒有語音廣播提醒逃生，無灑水且濃煙大量積蓄未排除，消防栓都沒水不能滅火。
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