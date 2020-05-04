助愛滋病患、救黑工寶寶 單親媽的34年行善奇幻之旅
楊捷是個單親媽媽，原本帶著一雙兒女開工作室，過著平凡的日子。從收容第一個患愛滋病的朋友開始，到「收養」逃逸移工所生的黑戶寶寶，意外開啟這趟人道救援的奇幻之旅。34年來，楊捷散盡家財，成立的兒少收容機構台灣關愛之家協會，也因為歧視的眼光一直被迫非法存在，日前終於租下足夠空間，合法立案。
無醫療背景獲醫療奉獻獎 楊捷第一人
楊捷是台灣第一位沒有醫療背景，卻獲得醫療奉獻獎表揚的人。64歲的她30歲離異，那年帶著一雙兒女北上，在台北開設計工作室，當時許多大學生在她的工作室打工畫稿，劇場藝術工作者田啟元（已歿）是其一。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言