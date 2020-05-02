我們甩掉的免洗餐具 為何跟著新冠病毒回來了

聯合報 / 記者李承穎
宅經濟發燒，造成一次性餐具使用變多。 圖／聯合報系資料照片
宅經濟發燒，造成一次性餐具使用變多。 圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎疫情延燒，出現環保與防疫的權衡難題，許多餐廳原本不提供免洗餐具，但因應疫情發展，都恢復使用，還主打外帶服務，美食外送員生意也大幅成長，Uber Eats還延長服務到凌晨一點半，「宅經濟」持續發燒，都造成一次性餐具使用變多，動搖我國長期建立不用免洗餐具的觀念。

免洗餐具禁令大鬆綁

環保署原本禁止政府部門、學校、百貨公司業及購物中心、連鎖速食店等4大對象提供免洗餐具，但因應疫情放寬規定，業者可向地方政府申請恢復使用免洗餐具。環保署上月統計申請恢復使用的場所，以公家機關194家最多，其餘依序為學校153家、百貨公司業及購物中心17家、量販店業13家。

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