我們甩掉的免洗餐具 為何跟著新冠病毒回來了
新冠肺炎疫情延燒，出現環保與防疫的權衡難題，許多餐廳原本不提供免洗餐具，但因應疫情發展，都恢復使用，還主打外帶服務，美食外送員生意也大幅成長，Uber Eats還延長服務到凌晨一點半，「宅經濟」持續發燒，都造成一次性餐具使用變多，動搖我國長期建立不用免洗餐具的觀念。
免洗餐具禁令大鬆綁
環保署原本禁止政府部門、學校、百貨公司業及購物中心、連鎖速食店等4大對象提供免洗餐具，但因應疫情放寬規定，業者可向地方政府申請恢復使用免洗餐具。環保署上月統計申請恢復使用的場所，以公家機關194家最多，其餘依序為學校153家、百貨公司業及購物中心17家、量販店業13家。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言