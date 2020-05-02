我們甩掉的免洗餐具 為何跟著新冠病毒回來了

前天是台灣作家林奕含去世3周年，當年吵得沸沸揚揚誘姦案，在三周年後的台灣已是隻字未提，然而在大陸《房思琪的初戀樂園》當天一度上到微博熱搜，陸媒新京報更撰文「我們如何挽救下一個房思琪？」林奕含的殞落時不時地在大陸激起反思，大陸近來發生的鮑毓明性侵案再度讓民眾關注起權勢性侵，無數的民眾在林奕含逝世三周年當日於網路上留話：「關注鮑毓明事件」、「微光可以吸引更多微光」。

2020-04-29 00:50