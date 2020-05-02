感謝特斯拉助攻 國立大學校長座車「合法升級」

行政院主計總處規定，國立大學校長新購座車，排氣量不得超過1800CC，預算不得超過64萬元。但大學校長座車除了上班代步，接待重要參訪外賓時也有「門面」考量。有大學行政主管認為，校長座車限1800CC以下，「的確low了一點」；有大學採購新車時就改買電動車Tesla，或以贈車、租賃車「解套」，讓座車合法「升級」。

私大校長座車 從雙B到國產都有

私立大學校長座車落差則很大，有人配雙B車，也有人用國產車如Toyota Camry。私校校長薪水、年終及福利都由董事會決定，有私立大學卸任校長透露，曾聽説有某私立科大，校長卸任後，董事會把座車送給他，當作是待遇的一環。