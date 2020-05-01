銅鑼灣書店也來此落腳 南西商圈有何文青魔力？

聯合報 / 記者何定照
銅鑼灣書店店長林榮基說，該書店經由群眾募資而來，其實是台灣人開的，不是他開的。記者何定照／攝影
銅鑼灣書店店長林榮基說，該書店經由群眾募資而來，其實是台灣人開的，不是他開的。記者何定照／攝影

誠品敦南店5月底將熄燈，日前宣布24小時書店「接班人」，在南西店與信義店中選擇了後者，不過未中選的南西店，所在的南西商圈近年已成書店新興集中地，從中山捷運站各出口出發，步行5分鐘內的書店多達11家，類型從綜合、社會政治、人文藝術，到詩、異色、外文等特色不同，質量在全台僅次台北公館溫羅汀書店群。甚至連香港「銅鑼灣書店」老闆林榮基，也選擇在此落腳開店。

赤峰打鐵街 老宅谷底翻身

南西商圈近年人氣高漲，從商圈內的中山捷運站去年躍居台北捷運出站人次第五名就可知，推手之一乃是捷運站後方的赤峰街街區。這條早年經營打鐵五金的「打鐵街」，原本沉寂多年，2015年起因越來越多氣質小店、美食移入，成為年輕人熱門去處。書店業者看中街區文青氛圍、老宅與相對合理房租，也從2017年起陸續進駐。

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