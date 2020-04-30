遠距面試時代來了！視訊眉角多 千萬別踩雷
受到新冠肺炎疫情影響，不論工作、求職、就學都漸漸改變原本模式，上班族不一定在辦公室，在家也可上班，找工作的面談、考大學的面試都由面對面改為視訊。隔著電腦螢幕，只看到畫面裡的人，看不到真實本人，對主考官、應試者來說，既新鮮也是考驗。
新型態面試 考官也戰戰兢兢
台東縣政府日前視訊面談4位想從外縣市調到台東縣府任職的公務人員，他們輪流與縣府一級主管面談。人事處長張文馨說，因看不到本人，為避免有槍手代打，事前會先聯繫面試人，傳送基本資料核對無誤再進行面試。由於第一次視訊面試，縣府也是頭一遭，視訊面試的局處長也戰戰兢兢。
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